Zehn weitere Präsentatoren Gal Gadot und Mark Hamill werden auf der Oscar-Bühne stehen

Diese Namen waren schon bekannt

Mitte Februar wurden bereits die ersten zwölf Präsentatoren für 2018 öffentlich gemacht. Wie üblich sind die Gewinner des Vorjahres mit von der Partie. Mahershala Ali (44) gewann 2017 den Preis als "Bester Nebendarsteller" für seine Performance in "Moonlight", auch sein weibliches Pendant, Viola Davis (52, "How to Get Away with Murder"), wird 2018 vor Ort sein. Das gilt auch für Emma Stone, die 2017 für "La La Land" als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet wurde. Greta Gerwig (34) wird ebenfalls als Präsentatorin auf der Bühne stehen. Sie ist außerdem für ihren Film "Lady Bird" in der Kategorie "Beste Regie" nominiert.

Außerdem zählen "Black Panther"-Star Chadwick Boseman (41), Laura Dern (51), Jennifer Garner (45), Tiffany Haddish (38), Kumail Nanjiani (40), Margot Robbie (27) und Daniela Vega (28) zu den diesjährigen Präsentatoren. Auch "Spider-Man" Tom Holland (21) ist mit von der Partie. Er twitterte schon begeistert: "Die Oscars! Ich kann's kaum erwarten". Die Preisverleihung findet am 4. März 2018 in Los Angeles statt.