Zehn neue Folgen für Amazon Drehstart für "Pastewka": Warum so muffelig, Bastian?

Darum geht's in den neuen Folgen

Weit gefehlt! In der achten Staffel wird seine Figur Bastian "in einer tiefen Krise" stecken. Bei allen läuft es rund, nur bei ihm nicht! Er trennt sich wegen eines Missverständnisses von Freundin Anne (Sonsee Neu, 44), während sein Halbbruder Hagen (Matthias Matschke, 48) ein gutlaufendes Street-Food-Unternehmen hat und Nichte Kimberly (Cristina do Rego, 31) in einer eigenen Band rockt. Da hilft nur eines: Bastian muss sein Leben umkrempeln. Allerdings schlittert er damit in eine handfeste Midlife-Crisis...