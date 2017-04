Zehn neue Folgen bei Netflix "Fargo": Das erwartet die Fans des schrägen TV-Hits in Staffel drei

Im Geiste der Coen-Brüder

Wer die Filme der Coen-Brüder kennt, weiß in der Regel, worauf er sich einlässt. Ob in "The Big Lebowski", "True Grit" oder "No Country For Old Men" , das Hauptaugenmerk liegt stets auf den einzigartigen Charakteren und den zuweilen absurden Momenten, in die sie geraten. Die Serie "Fargo" schafft es, exakt diese Atmosphäre in den bislang 20 Folgen der ersten beiden Staffeln zu erzeugen - eine willkommene Abwechslung zum ansonsten so vorgekauten Serien-Einheitsbrei. Und der Erfolg gibt den Machern Recht!