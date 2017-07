"Das hätte ich nirgends in der Welt bekommen"

Nach zwei Super-Spielzeiten von Ribéry übernimmt mit dem Niederländer Louis van Gaal 2009 ein neuer Trainer bei den Bayern. Weil ihm van Gaal wenige bis gar keine Freiheiten einräumt, wird der Franzose immer unzufriedener, 2011 klopfen dann jede Menge interessierter Klubs bei den Münchnern an - der FC Chelsea, Juventus Turin, der FC Barcelona oder auch Real Madrid. Ribéry ist auf dem Sprung.

Und hier kommt Uli Hoeneß ins Spiel: Der Klubpräsident trifft sich mit seinem Star und dessen Frau zum Abendessen. Ribéry ist sich zu diesem Zeitpunkt mit Real Madrid so gut wie einig. "Am Ende des Abendessens sagte er: Nous restons à Munich, wir bleiben in München", wird Hoeneß zu diesem entscheidenden Treffen vom Kicker zitiert. Was genau er dem heute 34-Jährigen damals sagte, verrät er allerdings nicht.

Der Franzose hat seine Entscheidung nie bereut: "Das, was ich hier erlebt habe, das, was ich hier von den Fans und vor allem von den Menschen im Verein bekomme, das hätte ich nirgends in der Welt bekommen."

25 Millionen Euro zahlten die Münchner damals für Ribéry, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Topniveau war. Und beim FC Bayern standen und stehen sie zum "Filou", der ihnen ja nicht nur erfolgreiche Momente bescherte - man denke nur an die Prostituierten-Affäre, die Rot-Sperre für das Champions-League-Finale 2010, verschiedene Ausraster und viele Verletzungen.

Mehr zum Thema: FC Bayern offenbar an spanischem U21-Star dran