So überschwänglich gratulierte Demi Lovato (24, "Camp Rock") ihrem Freund und Kollegen Nick Jonas (24, "Careful What You Wish For") zum Geburtstag. Die süße Nachricht postete sie gemeinsam mit einer Foto-Collage auf ihrem Instagram-Account. Die beiden Sänger und Schauspieler verbindet nicht nur eine langjährige Freundschaft: Auch beruflich sind sie immer wieder gemeinsame Wege gegangen. So standen sie beispielsweise für die beiden "Camp Rock" -Filme vor der Kamera oder waren von Juni bis September mit ihrer "Future Now Tour" zusammen unterwegs.