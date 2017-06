ZDFneo, Das Erste Lucas, Wilsberg, Zorn: Die Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Kommissarin Lucas: Am Ende muss Glück sein

In Regensburg, am Ufer der Donau, wird die Leiche der 60-jährigen Maria Bolte gefunden. Es mehren sich Hinweise, dass Maria Bolte aus finanzieller Not der Altersprostitution nachging. Ellen Lucas (Ulrike Kriener) nimmt die Spur auf, die sie in den "Club Aurora" führt. Laut Clubchef Hermann Liebl (Hans-Jochen Wagner), einer stadtbekannten Größe, gibt es im Milieu Probleme. Zunehmend stören ältere Frauen, die sich in Eigenregie für wenig Geld prostituieren, die Geschäfte.