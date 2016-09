Zaun

Wie berichtet, soll ein mobiler Sicherheitszaun ("SecuFence") verhindern, dass das Festgelände unbewacht betreten wird. Durchgangsstellen sollen gewährleisten, dass das Gelände jederzeit verlassen werden kann. Auch kann der Zaun in weniger ales einer Minute vollständig geöffnet werden.

Rucksack-Verbot

Die große Fototasche, die geräumige Damenhandtasche und der praktische Rucksäcke – alles, was mehr als drei Liter Fassungsvermögen hat, darf heuer nicht mit aufs Festgelände! Wer’s trotzdem mitbringt, "hat Pech gehabt", sagt KVR-Chef Thomas Böhle streng. "Dann müssen Sie entweder umkehren oder Sie geben es ab". Pfeile weisen den Weg zu Aufbewahrungs-Stellen.

Auch verboten

Alle Arten von Waffen sind verboten – das versteht sich eigentlich von selbst – aber auch Glasflaschen, Hirschfänger und Pfefferspray sind tabu. "Die haben auf der Wiesn nichts zu suchen", mahnt Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins.

Lesen Sie hier: So können Sie den Wirte- und Trachtenumzug verfolgen

Eine Ausnahme gilt für die Trachtler und Teilnehmer des Schützenzuges: Sie dürfen ihre traditionellen Hieb- und Stichwaffen tragen sowie ungeladene trahistorische Schusswaffen mitnehmen. Was ebenfalls mit auf die Wiesn darf und leider wohl am ersten Wochenende auch nützlich sein wird – sind Regenschirme.

Kontrollen

Verbote funktionieren nur mit Kontrollen. Deshalb passen Ordner und Polizisten an allen zehn Eingängen sowie am Zugang zum Landwirtschaftfest auf, dass niemand das Festgelände mit verbotenen Gegenständen betritt. Die Ordner können Besucher, die ihnen verdächtig vorkommen, auch mit Sprengstoffsuchgeräten absuchen. Auch im Umfeld der Wiese wird die Polizei bei Verdacht Personen kontrollieren.

Kinderwagen

Kinderwagen werden ebenfalls genau unter die Lupe genommen und nach Prüfung mit einer "Security-Check-Banderole" versehen. An den Samstagen und am 3. Oktober sind Kinderwagen generell verboten.

Gepäckaufbewahrung

An sechs Stellen werden Aufbewahrungsmöglichkeiten für Gepäck aufgestellt. Auch am alten Klo-Häusl am Bavariaring prangt bereits ein großes Banner. Preis für die Aufbewahrung: 4 bis 7 Euro.

Ordnungskräfte

Wie bereits 2015 mussten alle Ordner eine Zuverlässigkeitsprüfung bestehen und unter anderem ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Sie wurden für ihren Wiesn-Einsatz geschult und tragen ihren Ausweis sichtbar an der Brust.

Polizisten

Die Polizei hat auf und rund um die Festwiese heuer 600 Beamte im Einsatz – 100 mehr als im Vorjahr. Alle haben sich freiwillig zu diesem speziellen Dienst gemeldet. "Wir freuen uns auf das Oktoberfest. Wir lassen uns die Stimmung nicht von Schwarzsehern vermiesen", sagt Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins.

Lesen Sie hier: Wiesn-Chef Schmid - "Meine größte Angst ist das Wetter"

Die Beamten werden über ihrer Unform blaue, schusssichere Westen tragen. Das ist kein Indiz für eine konkrete Gefährdung. "Wir haben eine erhöhte abstrakte Gefährdung, aber keine konkrete", sagt Polizeivizepräsident Werner Feiler. Die Westen sind bereits Teil der neuen blauen Schutzuniform.

Videoüberwachung

Waren 2015 noch 19 Videokameras installiert, sind es heuer 29. Zudem wurden ältere Modelle ausgetauscht. "Wir nutzen die Kameras, um Einsatzkräfte besser steuern zu können. Außerdem können die Bilder als Beweismittel nach Straftaten eingesetzt werden", sagt Werner Feiler.

Überfüllung, Terrorwarnung

Bei Unglücken, einem Unwetter, dem Ausfall des Öffentlichen Nahverkehrs oder einer Terrorwarnung soll ein vierstuftiges Sicherheitskonzept greifen. Die erste Phase lautet frühzeitige Information der Besucher: Über die Medien, soziale Medien und die Frühwarn-App Katwarn, als auch mit Lautsprecherwagen von der Polizei. Phase 4 würde eine Schließung des Oktoberfestes bedeuten.

Reservierer-Zugang

Die Zugänge zur Wiese sind gesperrt, doch im Zelt ist reserviert? Am Bavariaring und an der Theresienhöhe gibt es bei Überfüllung heuer extra Zugänge für Reservierungsgäste.

Lesen Sie hier: IsarFunk - So wird Taxifahren während der Wiesn sicherer

Facebook & Twitter

Wie bereits 2015 wird die Polizei aktiv über Twitter und Facebook über die aktuelle Lage informieren. "Auf diesem Weg können wir schnellstmöglich aufklären! Schenken Sie keinen Informationen Vertrauen, die von irgendwo herkommen", sagt Werner Feiler.

Katwarn

Über die App Katwarn, kann sich jeder einen Warndienst aufs Smartphone laden. Heuer mit einem extra Wiesn-Dienst.