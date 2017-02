Zarte Farben, Tüll und Rüschen Streetstyle oder klassisch: So funktioniert der Ballerina-Look

Um als Ballerina die Straßen unsicher zu machen, muss man nicht voll in die Klischeekiste greifen. Den Tüllrock kann man dabei getrost im Kleiderschrank lassen. Für den bequemen Alltagslook bieten sich Steghosen, Bodys und Oversize-Pullis in zarten Farben wie Rosé, Grau oder Weißtönen an. Süße Rüschendetails erwecken zusätzliches Ballett-Feeling. Wer noch einen oben drauf setzen will, frisiert sich die Haare zum klassischen Dutt. Ein Pferdeschwanz tut es aber genauso.