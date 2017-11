Zahlreiche Personalveränderungen Ein Jahr im Amt: Präsident Hoeneß aktiv wie eh und je

Hoeneß, vor dessen Haus am Tegernsee dieser Tage ein riesiger Weihnachtsbaum strahlt, mochte zum Start des Trips nach Brüssel noch nicht auf den Abend im Audi Dome, der Heimstatt seiner Basketballer, vorausblicken. Doch wie sein Verein aktuell aufgestellt ist, lässt ihn natürlich frohlocken.

Alte Bekannte ziehen bei Bayern wieder die Fäden

Irgendwie ist beim FC Bayern alles, wie es vor seiner Haftstrafe auch schon einmal war: Die alte Hierarchie im Club ist wieder hergestellt. Tripletrainer Jupp Heynckes (72) trainiert das Fußball-Starensemble, und Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (75) flog in dieser Woche wieder als Mannschaftsarzt mit nach Belgien. Das tat die Vereinslegende erstmals seit er im April 2015 nach einem Zerwürfnis mit dem damaligen Trainer Pep Guardiola hingeschmissen hatte.

Nach der Rückkehr von Hoeneß ins Präsidentenamt gab es allerdings auch "Unebenheiten" in der Zusammenarbeit der Bosse, wie Hoeneß bei der Heynckes-Vorstellung Anfang Oktober öffentlich einräumte. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nicht nur im Traineramt ein neues Kapitel aufschlagen, sondern auch in unserer Zusammenarbeit, die kann dem FC Bayern nur gut tun", beteuerte Hoeneß. Auch Rummenigge beschwichtigte damals: "Wir hatten gute, wichtige und ich glaube auch überfällige Gespräche zu dem Thema."

Hoeneß' Dominanz im Amt überrascht in der Bundesliga keinen. "Ich war mir sicher, dass es so kommt. Das ist Uli, wie er leibt und lebt", sagte Schalke-Boss Clemens Tönnies in dieser Woche im Kicker. "Er hat immer die Zügel in der Hand gehalten beim FC Bayern", äußerte Tönnies über seinen langjährigen Freund Hoeneß.

Hoeneß: Ein halbes Jahrhundert FC Bayern

Bei Personalentscheidungen achtet Hoeneß wieder auf Bayern-DNA. Die Verpflichtung von Sportdirektor Hasan Salihamidzic passt ebenso ins Bild wie die Verpflichtung des in dieser Funktion wieder abgesetzten Co-Trainers Willy Sagnol. Bei Themen wie der Weiterbeschäftigung von Publikumsliebling Franck Ribéry über das kommende Saisonende hinaus, wird Hoeneß' Wort ein hohes Gewicht haben.

Dass Hoeneß kürzlich über die neue Halle für seine geliebten Basketballer mit einer Eröffnung im Oktober 2020 oder 2021 sprach, zeigt den langen Planungshorizont des Weltmeisters von 1974. Ein halbes Jahrhundert bei seinem FC Bayern dürfte es nun also werden für Hoeneß, der 1970 im Alter von 18 Jahren als Spieler debütierte.

"Ich glaube, dass Uli Hoeneß noch zu tatkräftig ist, um loszulassen. Zu jung. Er will die Dinge selbst beeinflussen", beschrieb es der ehemalige Kapitän Philipp Lahm vor einigen Monaten. Das spürte Lahm selbst, der sich nach seiner Spielerkarriere beim Rekordmeister nicht auf Anhieb mit den Bayern-Bossen über eine neue Funktion einig wurde.

