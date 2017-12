Wie intensiv verfolgen Sie die deutsche Liga noch?

Ich werde ganz wehmütig, wenn ich die Bundesliga im Fernsehen sehe. Wenn ich mich an Deutschland erinnere, muss ich an die Kälte denken, bei der ich dort gespielt habe. In München waren es manchmal bis zu minus 18 Grad.

Welche Erinnerungen haben Sie an Jupp Heynckes, der 2009, genau wie aktuell nun erneut, Interimstrainer beim FC Bayern war?

Er ist ein Trainer, der eine klare Philosophie hat, die wir Spieler damals sehr schnell aufgenommen haben. Mit ihm kam Bayern in den Flow.

So wie jetzt auch.

Das war das Gleiche zu meiner Zeit. Ich glaube, aufgrund der Art und Weise, wie Jupp Heynckes seine Spieler führt, nehmen sie schneller als bei anderen auf, was er vermitteln möchte.

Trauen Sie ihm zu, erneut das Triple zu gewinnen?

Das halte ich für schwierig. Weil ich glaube, dass das Team, dass das Triple gewonnen hat, stärker war, als die aktuelle Mannschaft nun ist. 2013 gab es mehr Spieler, die das gewisse Etwas hatten. Vielleicht schaffen sie es trotzdem ins Finale. Aber gewinnen? Für mich gibt es aktuell bessere Mannschaften. Ich sehe Paris Saint-Germain, Manchester City und Real Madrid stärker als Bayern.

Sie haben bei Bayern noch mit Franck Ribéry zusammengespielt. Verraten Sie ihm Ihr Fitnessgeheimnis?

Es war eine große Freude, zusammen mit Ribéry auf dem Platz zu stehen. Er ist ein großer Spieler und ein toller Mensch – ein echter Typ. Er ist sicher einer der besten Spieler, mit denen ich jemals zusammengespielt habe. Ich drücke ihm die Daumen, dass er in Zukunft von Verletzungen verschont bleibt. Wenn man über 30 ist, ist das sehr wichtig für einen Fußballer. Eine schwierige Phase.

Wie haben Sie diese Phase überwunden?

Ich hatte das Glück, dass ich nie viele oder schwere Verletzungen hatte. Das hat es mir ermöglicht, noch so lange Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, ob Ribéry das schaffen wird, weil er fast jede Saison eine schwere, komplizierte Verletzung hat. Ich wünsche es ihm, denn es ist toll, ihn spielen zu sehen. Je länger er das noch tun kann, umso besser für den Klub.

Haben Sie noch Kontakt zu Ribéry und anderen, auch ehemaligen Bayern-Spielern?

Zu vielen habe ich den Kontakt verloren, nachdem ich nach Brasilien zurückgekehrt bin. 2014, als die WM in Brasilien war, habe ich die Gelegenheit genutzt und die deutsche Nationalmannschaft besucht, als sie in Porto Alegre gegen Algerien gespielt hat. Da habe ich die Spieler getroffen, die mit mir bei Bayern gespielt haben: Lukas Podolski, Miro Klose, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, auch Dr. Müller-Wohlfahrt. Mit Podolski und Basti bin ich immer noch etwas in Kontakt. Ich vermisse es, mit ihnen zu sprechen. Aber unser Beruf bringt es mit sich, dass wir viel unterwegs sind, manchmal wechselt man das Land, das Handy. Das Wichtige ist die Freundschaft, die geblieben ist. Wenn ich mein Abschiedsspiel mache, sei es in Brasilien oder Deutschland, möchte ich sie gerne einladen.

Lesen Sie hier: Sechs Spiele in 19 Tagen - Bayerns heißer Advent