Ein einziges Spiel hat er bei Bayern bislang durchgespielt, wurde 18 Mal ein- oder ausgewechselt. Kein Vorbeikommen an Alonso und Vidal, die auf seiner Position spielen. Kein Wunder, dass über eine Leihe spekuliert wurde. Doch Ancelotti sagte nun der Sport Bild: "Renato wird definitiv nächste Saison hier sein., zu 100 Prozent. Wir werden ihn weder abgeben noch verleihen." Potenzial bescheinigt dem Portugiesen auch Teamkollege Franck Ribéry: "Es ist ein schweres Jahr für ihn. Vielleicht tut er sich in der nächsten Saison leichter, falls Xabi Alonso dann nicht mehr bei uns ist." Damit sprach der Franzose aus, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell war: Xabi Alonso kündigte am Donnerstag seinen Rücktritt als aktiver Fußballer an.

Was nicht heißt, dass dann die Bahn frei ist für Sanches. Da ist neben Vidal noch Joshua Kimmich, der Bald-Bayer Sebastian Rudy, Javi Martínez, der nach Boatengs Rückkehr wieder auf die Sechs rücken dürfte. Es bleibt viel zu tun für den Golden Boy.