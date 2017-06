Wie der Kicker berichtet, wird Gnabry für ein Jahr an Hoffenheim ausgeliehen. Die Sinsheimer waren ebenfalls stark an dem Mittelfeldspieler interessiert, nun könnten sie auf Leihbasis in den Genuss von Gnabrys Spielkunst kommen. Für beide Seiten wäre eine Leihe durchaus sinnvoll.