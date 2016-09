Runjaic: "Wir wollen einen Kopfballspieler mehr"

Der junge Innenverteidiger kam somit für Wittek in die Partie und verteidigte nicht auf seiner angestammten Position, sondern in der Viererkette ganz links. Einen unerfahrenen Spieler in der hektischen Schlussphase auf einer ungewohnten Position ins kalte Wasser werfen? Ein nicht ungefährlicher Schachzug von Runjaic.

Der Coach erklärte die Maßnahme so: "Wir wollen nunsere Spieler natürlich nicht nur einfach jemanden so reinschmeißen, damit wir ein paar Leute glücklich machen. Es gab mehrere Überlegungen und wir mussten schnell entscheiden. Felix kann es auch auf dieser Position, er hat einen linken Fuß. Mit ihm hatten wir einen Kopfballspieler mehr", so der 45-Jährige, der nach eigener Aussage auch Rechtsverteidiger Marnon Busch und Innenverteidiger-Routinier Rodnei auf der Rechnung hatte.

Uduokhai "auf einem sehr guten Weg"

Letztlich entschied er sich aber für Uduokhai. "Ich kann nicht sagen, ob er überhaupt einen Ballkontakt hatte", resümierte Runjaic mit einem Lächeln - für ein ausführliches Fazit war es ob der wenigen Minuten freilich zu früh. Aber, so der Coach: "Er ist auf einem sehr guten Weg. Ich denke, er kann sich nicht beschweren: Wir fördern ihn hier und wir fordern ihn auch."

Weitere Einsätze in den kommenden Wochen sind nicht auszuschließen, zumal der Debütant auch in der Innenverteidigung hinter dem gesetzten Pärchen mit Vizekapitän Jan Mauersberger und Milos Degenek auf seine Chance lauert. Dort heißen die Alternativen nach der längeren Zwangspause von Kai Bülow Rodnei - oder Uduokhai.