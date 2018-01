"You Are Wanted" auf Platz eins Matthias Schweighöfer sticht US-Konkurrenz aus

Die restlichen Plätze

Auf den weiteren Plätzen landen die erste Staffel von "Kevin Can Wait" mit US-Komiker Kevin James (52) und die abgefahrene erste Staffel der Romanverfilmung "American Gods" mit Ian McShane (75). Dahinter folgen Season eins von Tom Hardys (40) Serie "Taboo" und die zweite Staffel von "Lucifer". Im internationalen Ranking findet man fünf komplett andere Gewinner in den Top 5. "The Grand Tour" (Staffel 1) platziert sich vor "Sneaky Pete" (Staffel 1), "The Man in the High Castle" (Staffel 1), "The Man in the High Castle" (Staffel 2) und "The Tick" (Staffel 1).