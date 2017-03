Yoga-Lehrerin in "Big Little Lies" Zoë Kravitz: "Mein Vater ist einfach nur cool"

Champions League am Dienstag Arsenal gegen Bayern: Özil krank, Sanchez sauer

Dem FC Arsenal droht das siebte Achtelfinal-Aus in der Champions League in Folge und die Chancen stehen nach dem 1:5 im Hinspiel beim FC Bayern schlecht. Zumal Mesut Özil fehlt, Alexis Sanchez schmollt und Trainer Arsène Wenger in der Kritik steht.