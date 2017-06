May als "Feigling" beschimpft

Am frühen Abend skandierten Hunderte Menschen "May muss gehen!", als sie Richtung Downing Street zogen, wo Premierministerin Theresa May ihr Büro hat. Zuvor war May als "Feigling" beschimpft worden, als sie aus einer Londoner Kirche in der Nähe des Brandorts kam. Dort hatte sie den Opfern Hilfe in Millionenhöhe versprochen.