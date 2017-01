Thomas Häßler und Florian Wess gar nicht "High Class"

In der Dschungelprüfung "Zwei Paddel für ein Krabbelluja“ holten Thomas Häßler und Florian Wess nur einen Stern. In einem Nickelpinne paddelten die beiden über einen See, dabei musste Florian mit einem Helm-Haken möglichst acht Kisten in zehn Minuten öffnen. In fünf der acht Boxen waren Sterne; in drei Boxen steckten lediglich Ekel-Tierchen. Glück und Geschicklichkeit waren gefragt, doch nach Ablauf der Zeit waren Florian und Thomas nach einem Sturz ins Wasser pitschnass und hatten ausgerechnet die drei leeren Boxen erwischt. So blieb nur ein Stern übrig.

Kader Loth wurde rausgewählt

Am Ende von Tag 14 hieß es Abschied nehmen. Kader Loth wurde von den Zuschauern rausgewählt.