Wurde er hintergangen? Chuck Norris: Jetzt verklagt er auch Sony und CBS

Somit nimmt er also ausgerechnet die Produzenten seiner erfolgreichen Serie "Walker, Texas Ranger" in den juristischen Schwitzkasten. Der Hintergrund: Es stünden ihm nach wie vor angeblich 23 Prozent der Umsätze durch die Serie zu, etwa durch TV-Wiederholungen oder DVD-Verkäufe. Dies sei im Jahr 1993 mit dem Sender CBS ausgemacht worden.

Das Problem, das nun ein Richter lösen muss: Norris ist der Überzeugung, dass CBS sich für Video-On-Demand-Streaming von "Walker, Texas Ranger" entschieden habe, um so die 23 Prozent Gewinnabgabe an den Schauspieler zu umgehen. Somit sei Norris seit 2004 an keinerlei Video-On-Demand-Einnahmen beteiligt gewesen - ein Umstand, der ihm nun rückwirkend 30 Millionen Dollar einbringen soll.

Nicht der einzige Prozess

Dabei handelt es sich um die zweite Klage in Millionenhöhe, die der Schauspieler in Stellung gebracht hat. Norris ist sich sicher, dass eine falsche Behandlung zu massiven gesundheitlichen Problemen seiner Frau Gena geführt hat - das in seinen Augen verantwortliche Pharmaunternehmen soll er daher auf kolportierte zehn Millionen Dollar verklagt haben, berichtete damals unter anderem die britische "Daily Mail". Auch seinen Job habe er aus diesem Grund an den Nagel hängen müssen: "Ich habe meine Karriere aufgegeben, um für Gina zu sorgen. Meine Lebensaufgabe ist, sie am Leben zu halten", wurde der Mime zitiert.