Wurde er handgreiflich? Shia LaBeouf: Festnahme während Trump-Protest

Erneuter Zwischenfall beim Marathon-Protest von Shia LeBeouf (30, "Transformers" ) in New York City: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der Schauspieler von Polizisten in Handschellen abgeführt. Was genau passiert ist, ist bislang noch unklar. Wie seine Unterstützer wenige Minuten nach der Festnahme in dem Live-Stream berichteten, sollen Nazis den Protest gestört haben: "Shia hat nur versucht, uns zu beschützen. Er ist für uns eingestanden."