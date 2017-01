Aus der Akte ist zu erfahren: In der Wohnung von Boxer Michael P. (38, Name geändert) soll es zum Sex gekommen sein - für 300 Euro. Die TV-Transe behauptet allerdings, dass der Geschlechtsverkehr nicht einvernehmlich passierte. Sie zu Bild: "So ist das in Deutschland: Zuerst wird man vergewaltigt und dann auch noch zur Täterin gemacht. Es ist einfach schrecklich, dass einem die Polizei nicht glaubt. Nur weil ich in der Vergangenheit mal als Prostituierte gearbeitet habe und Escort gemacht habe." Anschließend habe der Boxer die Blondine nackt aus der Wohnung geworfen.