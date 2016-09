Gesund für Haut und Haar

Wenn es um die Haare geht, fällt Ihnen zum Stichwort Meersalz bestimmt als Erstes Meersalzspray für ein lässiges Styling ein. Es gibt den Haaren Halt und Volumen und eine schön vom Winde verwehte Frisur.

Fettiges Haar profitiert ebenfalls von Meersalz, da dies überschüssiges Fett aufsaugt und Ihre Haare dadurch glatter und fettfreier aussehen. Wer sich Meersalz auf die Kopfhaut als natürliches Peeling reibt, wird auch schnell Schuppen und schuppige Haut los.

Eigene Meersalz-Kosmetika herstellen

Und das vielseitige Meersalz kann noch mehr: Meersalz kann auch in einer Mundspülung Wunder wirken, wenn Sie Probleme wie Zahnschmerzen, Verbrennungen oder empfindliches Zahnfleisch haben, da es antiseptisch wirkt.

Meersalzkosmetik können Sie selbst herstellen - zum Beispiel indem Sie es mit Olivenöl, ätherischen Ölen oder Wasser mischen. Sie können aber auch fertige Meersalzprodukte kaufen. The Body Shop bietet zum Beispiel den Mediterranean Sea Salt Scrub für den Körper, Rituals hat den Himalaya Scrub fürs Gesicht im Programm. Lee Stafford punktet mit dem Beach Babe Sea Salt Spray für lässige Looks, während Christophe Robin mit seinem Cleansing Purifying Scrub with Sea Salt diverse Anwendungsmöglichkeiten für die Kopfhaut vorsieht.