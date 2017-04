Die beiden wollten in der vierten "Let's Dance"-Show mit viel Temperament überzeugen und zeigten einen Paso Doble zu "Are You Gonna Go My Way" von Lenny Kravitz. Für Joachim Llambi hat dem Tanz etwas Stärke gefehlt und auch Jorge Gonzalez war nicht überzeugt. 14 Punkte von der Jury und die Zuschaueranrufe haben am Ende nicht gereicht, um in die nächste Runde zu tanzen.