"Wunderbar....ist eh das beste Team" "Polizeiruf 110" statt "Tatort" an Neujahr: So reagieren die Fans

Und an Neujahr springen nun also die Kollegen vom "Polizeiruf" aus Rostock ein. "Bukow und König" alias Charly Hübner (44) und Anneke Kim Sarnau (44) ermitteln am 1.1. ab 20.15 Uhr in "Angst heiligt die Mittel". Soweit die Vorgeschichte. Doch was sagen die Fans zu der Rumschieberei?