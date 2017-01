"Wunderbare Idee" Maradona für WM-Erweiterung auf 48 Teams

Zürich - Fußball-Legende Diego Maradona unterstützt den Plan von FIFA-Präsident Gianni Infantino für eine Ausweitung der Weltmeisterschaft auf 48 Teams. "Es ist eine wunderbare Idee", sagte der Argentinier am Montag in Zürich vor der Gala zur Kür des FIFA-Weltfußballers. "So haben Länder die Möglichkeit zur Teilnahme, die normalerweise niemals eine WM spielen dürften. So gibt man jeder Nation Hoffnung und die Leidenschaft für Fußball lebt neu auf."