Am Saum endeten beide Kleidungsstücke in femininen Rüschen, welche Vikanders schlichte, schwarze Riemchen-High-Heels perfekt umspielten. Der eigentliche Hingucker des Outfits lag aber weiter oben - am Dekolleté. Wie so oft setzte Vikander dieses mit einem XXL-Ausschnitt in Szene. Auf Schmuck verzichtete die Oscar-Preisträgerin dafür. Lediglich eine kleine, glänzende Brosche zierte ihr zum Dutt zurückgestecktes Haar. Eher zurückhaltend zeigte sie sich auch in Sachen Make-up: Natürliche Brauntöne und ein Hauch Lipgloss reichten der 27-Jährigen für ihren Red-Carpet-Look.