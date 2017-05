Wie von Löwen-Coach Vitor Pereira bestellt wurde der Rasen am Mittwochvormittag nochmal exakt auf 2,7 Zentimeter gemäht, danach gewässert, "damit der Ball besser läuft. Das wird er wohl für seine Außenverteidiger brauchen. Auf diesem Rasen kommt kein Ball zum Stehen", erklärte der Dienstleister, der seit 19 Jahren Trainingscamps im Allgäu und Alpenvorland ausrichtet.

1860 braucht mehr Druck über außen

Genau an diesem Punkt wird der Faktor Rasen bedeutend: Beim Showdown beim 1. FC Heidenheim (So., 15.30 Uhr, im AZ-Liveticker) könnte Marnon Busch als verkappter Rechtsverteidiger in die Startelf zurückkehren. Das Spiel über die Außen mit dynmaischen Vorstößen in Richtung Grundlinie und direkten Flanken in die Box, war zuletzt beim 1:2 gegen den VfL Bochum kein Faktor.

Die Bedingungen im Unterallgäu brächten einen weiteren Vorteil, erklärt Morel: "In Garmisch bleiben die Wolken an den Alpen hängen. Da regnet es auch mal drei Tage am Stück. Hier ziehen die Wolken schnell wieder vorbei. Ergo: Der Rasen wird natürlich gewässert, kann aber meist schnell wieder trocknen, steht nie unter Wasser. Auch da heißt es wie so oft im Leben: Die Mischung macht's!"

