Das nervt vor allem die Pendler, die morgens mit der U-Bahn in die Arbeit fahren. Auf der MVG-Facebook-Seite schreiben sich viel Fahrgäste ihren Frust von der Seele.

Die MVG hat daraufhin nachgebessert. Mitarbeiter informieren am Gleis über die Lage, Reservezüge fangen nun Verspätungen auf und Baustellenfahrzeuge werden an anderen Plätzen abgestellt. Zusätzlich fährt hinten in den Bahnen ein zweiter Fahrer mit. Zuvor musste der Fahrer in Freimann 120 Meter zum Ende des Zuges laufen, um die Bahn wieder zurück in die andere Richtung zu lenken, dort noch die Technik hochfahren - erst dann ging es weiter. Für gestresste Pendler gingen so wertvolle Minuten verloren.

MVG: Bauarbeiten noch bis Ende Juli

Durch die Maßnahmen hat sich die Lage im Vergleich zur ersten Woche schon spürbar entschärft: "Es gibt kürzere Wartezeiten, der direkte Umstieg klappt häufiger und uns erreichen seltener Kundenbeschwerden", betont der Sprecher. Trotzdem laufe es nach wie vor noch nicht ganz rund, darüber ist sich die MVG bewusst.

Bis zum 23. Juli werden sich die Bauarbeiten noch ziehen. Am Wochenende vom 14. Juli bis 16. Juli kommen zwischen den Bahnhöfen Studentenstadt und Kieferngarten dann allerdings dann doch noch Busse zum Einsatz.

