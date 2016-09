Würzburg - Die Würzburger Polizei hat am Mittwoch mit einem Hubschrauber nach einem Messerstecher gefahndet. Der nach Polizeiangaben etwa 35 Jahre alte Mann hatte am Morgen in einer privaten Arbeitsvermittlung eine Mitarbeiterein unvermittelt angeschrien und sie mit einem Messer an den Beinen leicht verletzt. Daraufhin floh er. Der Täterbeschreibung zufolge soll der Mann mit einem Krückstock auf der Flucht sein. Laut Polizei könnte es sich bei dem Täter um einen ehemaligen Angestellten der Firma handeln. Zudem sei er auf der Flucht möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen. Die angegriffene Frau kam vorsorglich in ein Krankenhaus.