Tokio - Die Darmstädterin gab in ihrem Erstrundenspiel gegen die an Nummer acht gesetzte Russin Anastasia Pawljutschenkowa beim Stand von 4:6, 0:2 auf. Petkovic wurde im zweiten Satz zunächst am rechten Oberschenkel behandelt und verließ wenig später mit Tränen in den Augen den Platz.