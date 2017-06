Im Finale in Santa Ponca verlor die 28-Jährige gegen die an Position zwei gesetzte Lettin Anastasija Sevastova nach 2:14 Stunden mit 4:6, 6:3, 3:6. Zuvor hatte Görges im gesamten Turnier keinen Satz abgegeben. "Das war heute nicht mein bestes Match, ich habe mich nicht so gut gefühlt wie an den Tagen zuvor", sagte Görges: "Aber ich bin stolz auf die Leistungen in dieser harten Woche."