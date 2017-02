WTA-Turnier Beck in Budapest locker im Achtelfinale

"Ich wollte schon immer mal mit Rafa spielen, weil unsere Rivalität so speziell ist. Ich habe seine schlimme Vorhand zu oft an mir vorbeifliegen sehen", sagte Federer. Der Schweizer hatte Nadal Ende Januar in einem epischen Finale der Australian Open in Melbourne in fünf Sätzen bezwungen. Mit seinem zwölften Sieg im 35. Duell mit Nadal gewann Federer seinen 18. Major-Titel.