World Naked Bike Ride Nacktradln in Sao Paulo: Wenn Pedalisten blank ziehen

Das nahmen sich schon 2014 etwa Zehntausend Menschen in Portland zu Herzen und feierten ihre Körper mit kreativen Bemalungen und Kostümen. Circa fünfzehn Minuten vor dem Start des WNBR lassen üblicherweise die versammelten Teilnehmer die Hüllen fallen. "Unser Motto 'As Bare As You Dare' (dt: So nackt wie du dich traust) ist dabei gleichzeitig die Kleiderordnung", sagte Upchurch. Allerdings beobachte er eine eher umgekehrte Scham im Sinne von sich-zu-angezogen-fühlen. Nackt lässt es sich ja auch gut demonstrieren.

Zumindest hat man die Aufmerksamkeit der Menschen sicher. Auf Nacktheit, die eigentlich natürlich ist, und im gegebenen Kontext auch nicht sexuell motiviert, wird oft ablehnend reagiert. So hatten Dresden und Leipzig im 2013 den WNBR zum Schutz der öffentlichen Ordnung verboten. Die verklemmten, prüden Deutschen also? "Portlander sind bekannt für das alberne Vergnügen, das haben wir ganz gut drauf", sagte Upchurch damals. Die Brasilianer stehen dem in nichts nach.