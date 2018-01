"Wie kann das sein?"

Auch wenn sie Franco am Samstag bei ihrer Rede in Los Angeles nicht direkt nannte: Ein Sprecher von Johansson bestätigte später der "L.A. Times", dass die Schauspielerin sich tatsächlich auf Franco bezog, als sie sagte: "Wie kann eine Person öffentlich eine Organisation unterstützen, die Opfern sexueller Nötigung hilft, und sich privat Leute als Opfer suchen, die keine Macht haben?" Nach einer kurzen Pause forderte sie die "Time's Up"-Anstecknadel zurück.

Johansson sprach beim Thema #MeToo auch von ihrer persönlichen Erfahrung: "Plötzlich war ich wieder 19 und ich begann mich an all die Männer zu erinnern, die die Tatsache ausgenutzt hatten, dass ich eine junge Frau war, die noch nicht die Fähigkeit hatte, Nein zu sagen (...)", so Johansson, die mit 10 Jahren in ihrem ersten Film auftrat.

Hunderttausende Menschen demonstrierten am Samstag in den USA für Frauenrechte und gegen Präsident Donald Trump (71). Zum Jahrestag seiner Amtseinführung gingen viele Menschen unter anderem in Washington, New York und Los Angeles auf die Straßen. In L.A. hielten einige Hollywood-Stars Reden. Neben Johansson sprachen auch Eva Longoria (42), Alfre Woodard (65), Olivia Munn (37), Natalie Portman (36) und Viola Davis (52) zu den angeblich 600.000 Menschen, die sich versammelt hatten.