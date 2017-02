Wollte sie sich umbringen? Bobbi Kristina: Seltsame Narben am Unterarm

Der Fall Bobbi Kristina Brown (1993-2015) beschäftigt die Öffentlichkeit auch knapp zwei Jahre nach dem Vorfall. Wie "Radar Online" berichtet, soll die Tochter von Whitney Houston (1963-2012) zahlreiche Narben an ihrem Körper gehabt haben. Das Portal stützt sich dabei auf Aussagen des Pathologen Dr. Richard Shepherd, der die Autopsie am Leichnam durchgeführt hatte. Die allermeisten davon seien normale Verletzungen, die viele im Laufe eines Lebens ansammeln. Vier Narben am Unterarm seien allerdings merkwürdig.