[1] Kaum ist die Saison vorbei, geht das große Pokern los: Welche Spieler verlängern? Wer verlässt den Verein nach Jahren? Welche Neueinkäufe gönnt man sich? Verpassen Sie keinen Liga-Transfer in unserem Wechselticker.

Kopftreffer in Gladbach

Bayer-Keeper Leno: 35 Minuten Filmriss

Blackout nach dem Knockout: Bayer Leverkusens Torhüter Bernd Leno wurde beim Bundesliga-Start in Mönchengladbach gleich zweimal am Kopf getroffen. An die ersten 35 Minuten der partie kann sich der Keeper nicht mehr erinnern...