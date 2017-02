Wohnungssuche in Eppendorf Sabia Boulahrouz: Bald Nachbarin von Sylvie Meis?

Konkrete Vorstellungen, wie ihre neue Bleibe auszusehen hat, hat die Ex von Rafael van der Vaart auch schon: "Fünf bis sechs Zimmer, möglichst weniger als 6.000 Euro pro Monat." Derzeit wohnt sie noch in einem Haus in Alsterdorf, in dem sie gemeinsam mit van der Vaart gelebt hatte. "Irgendwann muss man neue Wege gehen", so Boulahrouz. Sie sehne sich nach einem neuen Zuhause, das nichts mit ihrer Vergangenheit zu tun habe.