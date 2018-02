Wohnungen vor allem für Staatsbedienstete

Nun also auch das Oberwiesenfeld. An der Schwere-Reiter-Straße/Emma-Ihrer-Straße hätten bereits die ersten vorbereitenden Untersuchungen im Vorfeld der Bebauung begonnen, teilte Söder am Freitag mit. Das bestehende Baurecht aus dem Olympia-2018-Architekturwettbewerb solle genutzt werden. Auf dem Areal Südliches Oberwiesenfeld solle eine "Beamten-City" mit mehreren hundert Wohnungen entstehen. Söder sagte: "Mit unserem verstärkten Angebot an Staatsbediensteten-Wohnungen helfen wir gerade Dienstanfängern und jungen Familien in München."