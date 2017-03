Wohnung in Bamberg durchsucht Doppelmord bei Königsdorf: Tatverdächtiger in Polen festgenommen

Königsdorf - Parallel zur Fahndung nach dem 43-jährigen dringend tatverdächtigen Robert Pludowski suchten die Ermittler der Soko Höfen auch nach einem Mann, der in den frühen Morgenstunden des 23. Februar, also wohl kurz nach der Tat, an einer Tank- und Rastanlage an der A95 von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden war.