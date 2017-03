Wohnen wie einst der Popstar David Bowies New Yorker Apartment steht zum Verkauf

Diese Immobilie dürfte nicht lange auf dem Markt sein. In New York steht das ehemalige Apartment von David Bowie ("Nothing Has Changed" ) zum Verkauf. Der im Januar 2016 verstorbene Popstar lebte in der rund 175 Quadratmeter großen Wohnung, die direkt am Central Park gelegen ist, von 1992 bis 2002 mit seiner Frau Iman. Wer im Big Apple so wohnen will wie einst der britische Popstar, der muss allerdings tief in die Tasche greifen.