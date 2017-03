Wohnen in München wieder teurer Neuer Mietspiegel: "Legitimation für Mieterhöhung"

Der Mieterverein und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) forderten, die Berechnungsgrundlage für den Mietspiegel zu ändern. "Wie ich schon vielfach gegenüber der Bundesregierung gefordert habe, ist eine Reform des Mietspiegels zwingend erforderlich", sagte Reiter. "Es müssen in Zukunft auch die Bestandsmieten in die Berechnung einfließen dürfen. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie hier umgehend Abhilfe schafft, damit sich die Menschen in München das Leben in der Stadt noch leisten können."