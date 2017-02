Freizeitsport Paddeln: Auf eine Runde im Ammersee?

Reger Andrang auch im Wasserbecken in der Action-Sporthalle – oder besser gesagt rund um das Becken herum. Darin wagen sich nur wenige auf das "SUP" – die Kurzform für Stand Up Paddle Board. Von weitem sieht es aus wie ein Surfbrett, doch der Surfer fällt nicht vom Brett. Das Paddle Board ist um einiges größer und stabiler gebaut als ein Surfbrett. Ein Paddel hilft, um vorwärts zu kommen. "Das SUP wird gerade immer bekannter", erklärt SUP-Ausbilder Raphael Kumer. Das liegt auch daran, dass Sport und Freizeit hervorragend miteinander kombiniert werden können. "Im Sommer gibt es hier in der Umgebung viele Möglichkeiten zum Ausprobieren", sagt Kumer. "Am Starnberger See, am Ammersee gibt es auch viele SUP-Verleihe."