Wohl vergebens... Michelle Obama erteilt Donald Trump eine Twitter-Lehrstunde

Twittern will gelernt sein! Das in etwa dürfte die subtile Message von Michelle Obama an Donald Trump gewesen sein. Die ehemalige First Lady hielt am Dienstag in Toronto, Kanada, auf einer Veranstaltung für Frauen und Mädchen eine Rede und konnte sich laut "New York Post" ein paar Breitseiten gegen den US-Präsidenten nicht verkneifen.