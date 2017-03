Für die nächtliche Notdurft unter dem Bett gab es den "Pottschamberl", das "Haferl" oder die "Brunzkachel", bevor es private Toiletten gab. Die Stadtführerinnen geben bei ihrer Tour außerdem Aufschluss darüber, ab wann keine öffentliche Toilette in der Stadt mehr nachts benutzt werden kann und was es mit der "Toilette für alle" am Marienplatz auf sich hat.

Eine Notlösung für den ganz dringenden Fall haben die beiden Damen auch parat: "Travel John" ist eine mobile Toilette für unterwegs, zu kaufen unter anderem in Outdoor-Shops und im Internet.

Die Stadttour rund um die Toilette findet an sechs Terminen in diesem Jahr statt, der erste ist kommende Woche, am 18. März um 14 Uhr. Treffpunkt ist im Innenhof des Isartors. Weitere Informationen gibt es unter: http://www.stattreisen-muenchen.de/rundgaenge/shit-happens-wohinwenn-es-pressiert/detail/