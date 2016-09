Shopping, Luxusyacht - oder Weltfrieden?

Vor allem die Hamburger wünschen sich, einen Adrenalinrausch zu erleben - beispielsweise bei einem Fallschirmsprung. Auch die Saarländer sind abenteuerlustig und würden ihren Gewinn in Sportevents investieren. Außerdem würden sie in die Selbstständigkeit investieren, etwa in ein eigenes Weingut, Bistro oder kleines Hotel. Die Befragten ist Mecklenburg-Vorpommern bevorzugen es dagegen etwas ruhiger: Hier würden die Gewinner neue Einrichtungsgegenstände kaufen oder das Eigenheim um einen Pool ergänzen. In Baden-Württemberg, Thüringen und Rheinland-Pfalz stehen der Einsatz für Weltfrieden, Umweltschutz und mehr Gerechtigkeit hoch im Kurs, während die Sachsen auf die Liebe setzen und sich mit dem Geld unter anderem eine pompöse Hochzeitsfeier gönnen würden.

Vor allem die Menschen aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt zieht es in die Ferne - am liebsten für immer Foto:tipp24.com

In Bayern spekulieren die Befragten auf einen ausgedehnten Shopping-Trip mit vielen Technik-Gadgets und in Nordrhein-Westfalen stünden kulinarische Genüsse samt Champagner auf der Wunschliste. Die Schleswig-Holsteiner beweisen hingegen ihre Liebe zum Tier: Sie würden am liebsten in einen Pferdehof oder eine Schaffarm investieren.

In Berlin, Niedersachsen und Hessen sind die Menschen eher unentschlossen, doch kleine Tendenzen sind auch dort erkennbar: Die Berliner setzen auf den reinen Geldsegen, die Niedersachsen träumen vom Eigenheim und die Hessen würden sich mit dem Jackpot eine Yacht kaufen. Die Bremer setzen ebenfalls auf klassische Luxusgüter wie teure Autos.