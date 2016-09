MMA

Stierblut x tigha Store Opening Party

Anlässlich der Eröffnung des Tigha Pop-Up Stores in München gibt es eine große Party

Katharina-von-Bora Strasse 8, 80333 München, Beginn: 23:00 Uhr

Bob Beaman

Love Harder presents DJ W!LD (Robsoul, Paris)

Gabelsbergerstr. 4 / Ecke Amalienstr. München Maxvorstadt, Beginn: 23:00 Uhr

P1

InThePaint

Hip-Hop Fans Aufgepasst! KICKZ und P1 machen Party!

Prinzregentenstraße 1, 80538 München, Beginn: 22:00 Uhr

Lucky Who

The Art - Lucky Who München

Jeden ersten Freitag des Monats werden hierfür nationale/internationale Gast-DJs ins Lucky Who eingeladen.

Brienner Straße 14, 80333 München, Beginn: 22:00 Uhr

Samstag, 3. September 2016

Die Registratur

Die Registratur Sommerfest

100 Liter Freibier und bester Sound von Benjamin Fröhlich, Damnitdisco, Mirko Hecktor, Kareem El Morr und vielen weiteren in allen Stockwerken. Ganz im Geheimen: Im UG wird eine neue Bar eröffnet.

Müllerstraße 42, 80469 München, Beginn: 16:00 Uhr, freier Eintritt bis 24:00 Uhr

AWI

VELI x VIWO are back again - groooovy classics vol. 5

Funky Beats in der ehemailgen Druckerei

Müllerstr. 26, 80469 München, Beginn: 21:00 Uhr

Harry Klein

Electronic Monster w/ Agents of Time

Die drei Jungs, die sich hinter dem Namen Agents of Time verstecken haben die Techno-Szene in den letzten Jahren ganz schön auf den Kopf gestellt. Jetzt sind sie live in München.

Sonnenstraße 8, 80331 München, Beginn: 23:00 Uhr

Rote Sonne

11 Years of Jazz & Milk w/ Lexis & Joscha Creutzfeldt

Der aus Montreal stammende DJ ist immer auf der Suche nach neuen Tracks und alten Schätzen. Ob House, Funk oder Techno er kann vieles.

Maximiliansplatz 5, 80333 München, Beginn: 23:00 Uhr

Crux

Straight Up w / Cupswitdaice

Hip-Hop die ganze Nacht

Ledererstraße 3, 80331 München, Beginn: 23:00 Uhr

Pacha

Sidney Spaeth (Le Panther/ Frankfurt)

Als Host und Resident des bekannten Cocoon Clubs in Frankfurt macht Speath sich schnell einen Namen. Ob auf Ibiza oder dem "Sea of love-Festival" er weiß wie man feiert.

Maximiliansplatz 5, 80333 München, Beginn: 23:00 Uhr

Sonntag, 4. September 2016

Pop-Up Yoga in der Villa Stuck

Yoga bei Sonnenschein im blühenden Rosengarten zwischen historischen Säulen oder bei Regen unter der einmaligen Stuckdecke der Villa Stuck

Prinzregentenstraße 60, 81675 München, Beginn 18:00 Uhr - 19:00 Uhr

Sonntagsgefühl Closing 2016 [im Westpark] - Eintritt frei bei Facebook-Zusage

Sonntagsgefühle bei leckeren Drinks und coolen Sound im Sendlinger-Westpark ausklingen lassen.

HCL - Rot Weiß, Grasweg 67a, 81373 München, Beginn: 12:00 - 22.00 Uhr