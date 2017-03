Münchner Studentin war neu in Regensburg

Die aus München stammende Studentin wohnte erst seit wenigen Wochen in der Domstadt. Am Sonntag war sie auf einer Party in der Alten Mälzerei, in den frühen Morgenstunden machte sie sich auf den Heimweg - kam aber nie in ihrer Wohnung an. Die Polizei startete eine große Suchaktion, Spürhunde und Hubschrauber waren im Einsatz. Das Donauufer wurde gezielt abgesucht und im Stadtpark nach der Studentin gefahndet.