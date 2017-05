Wo ist Katja Bienert? Deutsche Schauspielerin in den USA vermisst

Die Bild habe mit Katjas Mutter Evelyn Gutkind-Bienert gesprochen, die das letzte Mal vor gut zwei Wochen mit ihrer Tochter telefoniert habe. Erst kürzlich habe sie erfahren, dass ihre Tochter als vermisst geführt werde: "Ich erwarte sie in diesen Tagen zurück, da ich mit ihr weiter an dem Drehbuch über das Leben meiner Mutter arbeiten möchte." Gutkind-Bienert gebe nicht viel "auf Gehörtes" und auf das, was im Internet verbreitet werde - sie wolle Verwandte in den USA kontaktieren. Gleichzeitig erklärte sie aber auch, dass ihre Tochter zuletzt Probleme mit Stalkern gehabt habe. Bleibt zu hoffen, dass sich bald aufklärt, wo Katja Bienert steckt.

Vom "Schulmädchen-Report" bis Jess Franco

1979 spielte Katja Bienert in "Die Schulmädchen vom Treffpunkt Zoo" mit, bevor sie in den folgenden Jahren unter anderem im "Schulmädchen-Report" und in mehreren Filmen des berüchtigten spanischen Regisseurs Jess Franco (1930 - 2013) zu sehen war. 1987 konnte sie sich dann eine Rolle in der "Praxis Bülowbogen" sichern. Es folgten unter anderem Auftritte in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", im "Komödienstadel" und bei "Polizeiruf 110". Seit Anfang der 2000er Jahre trat sie kaum noch in Serien oder Filmen auf.