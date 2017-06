Wo die "Hitler-Glocke" schlägt Streit um Klangkörper mit Hakenkreuz

So idyllisch wie die kleine Kirche im pfälzischen Herxheim am Berg liegen vermutlich nur wenige Gotteshäuser. Von einer Anhöhe aus wandert der Blick über ein grünes Rebenmeer bis in die Rheinebene. Das jährliche Weinfest unter den alten Bäumen im Schlossgarten nebenan wurde 2005 zum schönsten der Pfalz erklärt. Aber im Turm der 1000 Jahre alten Jakobskirche verbirgt sich ein Überbleibsel aus furchtbaren Zeiten. Eine Glocke mit Hakenkreuz und der Aufschrift "Alles fuer's Vaterland Adolf Hitler". Alle Viertelstunde gibt der 240 Kilo schwere und mit Tauben- und Falkenkot bekleckste Klangkörper den Ton an.