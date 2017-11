Charr wurde niedergeschossen

Sie sind unauslöschliche Erinnerungen an jenen 2. September 2015. Und Testament, dass der Deutsche Charr überlebt hat. An jenem Abend war Charr, der als Vierjähriger als Kriegsflüchtling aus seiner Heimat Libanon nach Deutschland gekommen war, in einem Döner-Imbiss in Essen von dem Boxer Youssef H. niedergeschossen worden. Es ging um Ehre, um Beleidigungen. Oder, wie es der Vorsitzende Richter am Essener Schwurgericht, Andreas Labentz, beim Prozess im Jahre 2016 beschrieb, einen „an Peinlichkeit nicht zu überbietenden Hahnenkampf“. Nach einer Litanei „unsäglicher Beleidigungen“ (Labentz) schoss Youssef Charr nieder. In einer mehrstündigen Not-OP wurde Charr das Leben gerettet. Youssef sitzt zur Zeit seine fünfjährige Haftstrafe ab.