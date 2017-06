Die ehemaligen Weltmeister Spanien und Italien liefern sich nach mühevollen Pflichtsiegen weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die direkte Qualifikation zur WM-Endrunde 2018 in Russland. Die Spanier siegten in Mazedonien 2:1 (2:0), Italien kam in Udine zu einem erst spät klaren 5:0 (1:0) gegen Fußball-Zwerg Liechtenstein.